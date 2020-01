Tre Colli – Don Bosco 2-3

La squadra di mister Sportelli più convinta che mai torna a casa con il bottino pieno e aggiunge altri tre punti alla classifica togliendosi dalla zona pericolo. Un primo tempo da incorniciare per i ragazzi di Sportelli che possono senza dubbio festeggiare questa vittoria che vuol dire ossigeno puro verso la salvezza. Infatti, i manduriani che avevano iniziato il campionato in manieradavvero deludente, ora, stando a quanto si è visto in campo recentemente, possono guardare in avanti con maggior ottimismo.

Tre Colli: Annicchiarico, Forleo, Sanarica, Maggi, Magli, Strusi, Palumbo, Nasole, Traore, Marotta, Krubally. A disp.:Convertino, D’Andria, Resta,De Santis, Zito, Quercia. All. Santoro



Don Bosco Manduria: Sagace, Mascia, Fistetto, Mancuso, Mero, Caforio, Alfarano, De Nitto, Kandij, Gennari, De Fazio. A disp.: Di Lauro, Di Comite, Russo, Massimo, Distratis, Marzo, Massafra, De Nisi, Prisciano. All. Sportelli

Arbitro: Margarito di Brindisi

Reti: P.t.: 4’, 15’De Fazio, 27’ Gennari. S.t.: 16’ Marotta (Rig.), 29’ Nasole.