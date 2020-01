Il Manduria ospita il Campi, la diretta su La Voce

Step by step. Il Manduria procede per gradi. Acquisita, di fatto, l’opzione per la conferma, anche per la prossima stagione, nel roster della cadetteria calcistica regionale, i messapici alzano il tiro puntando ad obiettivi più ambiziosi.

Nel mirino di Calo’ & company i play off. Target possibile, per quanto non facile da centrare. Tutto si deciderà, verosimilmente, nell’ultima fase della regular season, allorquando il percorso verso la meta si farà, decisamente, periglioso. Intanto l’obbligo contingente è quello di mettere fieno in cascina, nella maggior quantità possibile.

La prima tappa di questo auspicabile raccolto è rappresentata dall’incrocio con Il Brilla Campi, ospite designato del “Dimitri”. I biancoverdi si prefiggono, senza mezze misure, la conquista dell’intera posta in palio. Ma occhio a ritenere una passeggiata di salute la pratica Campi. L’avversario non è dei più quotati e dal pedigree più pregiato, ma va comunque rispettato e affrontato con la dovuta concentrazione.

Noi de “La Voce”, in collaborazione con Antenna Sud vi aspettiamo per la visione, narrata da chi vi scrive, dei novanta minuti sui nostri consueti canali di diffusione. Occhio all’orario d’inizio. Da questa domenica calcio d’avvio posticipato di mezz’ora, dunque alle quindici.

Maurizio Pasculli