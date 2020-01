​Don Bosco Manduria – Atletico Martina 3-1

La vittoria per 3 a 1 contro un avversario per nulla facile, può significare per il Don Bosco l’uscita da un incubo. Infatti, malgrado il gioco espresso nelle passate partite, la squadra di Sportelli si è trovata spesso ad essere beffata per avere mollato la presa nella seconda parte della gara. Qui di seguito riportiamo gli episodi che hanno determinato il risultato del match. Al 26’ il Don Bosco sblocca il risultato, sugli sviluppi di un corner Buccolieri di testa fa centro. Il raddoppio per la squadra di casa è solo questione di tempo e giunge al 38’ ad opera di Kandji che dalla trequarti batte Lacirignola. Nella ripresa, gli ospiti accorciano le distanze con un goal di Collocola che viene poi espulso al 29’ e lascia i suoi in 10.Terza rete Don Boscoche chiude la partita al 48’ad opera di De Fazio.



Don Bosco: Polito, Alfarano, Fistetto, Caforio (25’ s.t. Mancuso), Mero, Buccolieri, Mascia (16’ s.t. Gennari), Distratis (35’ s.t. De Fazio), Kandji, Marzo. A disp.: Sagace, Brescia, Di Comite, Cazzolla. All. Sportelli

Atletico Martina: Lacirignola, Cosenza, Conte, Mastronardi, Vinci, De Giorgio, Bello (1’ s.t. Lenoci), Collocola, Legari, Massafra, Camassa. A disp.: Prete, Palmisano. All. Palese

Arbitro: Laera di Bari

Marcatori: P.t.: 26’ Buccolieri, 38’ Kandji.S.t.: 20’ Lenoci, 48’ De Fazio

Note: Ammoniti: Caforio, Mero. Espulso: Collocola. Angoli: 10 a 8 per il Martina.