Domani Scorrano - Manduria, diretta con la voglia di riscatto per la sentenza sportiva

Un punto di penalizzazione nel campionato in corso e mille euro di ammenda per il Manduria calcio. Può una sentenza, di sospetta natura giustizialista, minare le certezze costituite in mesi di duro lavoro? Questo l’arcano dilemma che si pongono gli appassionati biancoverdi. Il verdetto emesso, in settimana, dall’organo giudicante, lascia non poco perplessi. Al di là della sanzione in se, ciò che ingenera perplessità nei più è la genesi della vicenda e i capi d’accusa dai quali scaturisce.

È una vicenda che, comunque, non è sicuramente ai titoli di coda. Se ne continuerà a discutere nelle sedi competenti, giacché i dirigenti Messapici hanno, legittimamente, preannunciato battaglia. Intanto la parola passa al campo. Il team di Gianluca Cosma è chiamato a rispondere coi fatti a questa ennesima avversità. La migliore risposta possibile sarebbe dar seguito ad un cammino, fin qui, esaltante. A cercare di ostacolare questo fiero proposito il De Cagna, che reca le insegne calcistiche della città di Scorrano.

Maurizio Pasculli