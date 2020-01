Manduria - Taurisano con la passione delle tifoserie e il commento su La Voce

Vietato fermarsi. Il Manduria, inaugurato nel migliore dei modi il nuovo anno col perentorio successo conseguito a Carovigno, inquadra nel mirino il Taurisano prossimo ospite designato del “Dimitri”. Non un match qualunque a queste latitudini. Un antico e consolidato gemellaggio lega a doppio filo le due tifoserie.

Quello di domani, domenica 12 gennaio, si preannuncia come un pomeriggio speciale da vivere intensamente. A fare da corollario all’evento agonistico ci saranno numerose iniziative promosse dalla frangia più accesa del tifo biancoverde. Un’occasIone, più unica che rara, per mettere in luce un aspetto dell’universo ultras, spesso relegato in un cono d’ombra. Una maniera per contraddire i luoghi comuni che descrivono questo mondo popolato, esclusivamente, da soggetti, troppo sbrigativamente, etichettati come pericolosi. Invece, al di là dell’amore viscerale per i colori d’appartenenza, e di alcuni eccessi passionali sia ben chiaro da censurare e da evitare, si tratta di ragazzi capaci anche di insospettabili slanci di generosità e solidarietà.

Per l’occasione sono state confezionate delle t-shirt celebrative a tiratura limitata. Come di consueto l’appuntamento è sul sito e sui social media ufficiali de “La Voce di Manduria“. A guidarvi in questo accattivante percorso ci sarà il mio commento. Palla al centro alle quattordici e trenta di domani.

Maurizio Pasculli