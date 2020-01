Don Bosco - Talsano 0-3

Terreno in buone condizioni ma a rendere difficile la situazione in campo è stato uno sferzante vento che senza tregua ha condizionato non poco il gioco. Il Don Bosco, malgrado abbia sviluppato più azioni, ha fallito sotto porta, mentre gli avversari, hanno saputo approfittare di calci piazzati sfruttandoli al meglio e andando a rete per ben tre volte. Comunque, malgrado la sconfitta, la squadra manduriana, ha mostrato di aver acquisito una migliore disposizione in campo, malgrado ci sia ancora da ritoccare qualcosa in fase di realizzazione.



Don Bosco: Polito, Mascia, Fistetto, Mancuso (27’ p.t. Massimo), Mero, Caforio, Alfarano (27’ s.t. De Fazio), Prisciano, Kandji, Gennari (40’ s.t. Marzo), Densi (13’ s.t.Perrucci). A disp.: Sagace, Brescia, Di Comite, Kamara. All. Sportelli



Talsano: Fischetti, Cissè, Tondi, Collocolo, Ciardo (1’ s.t. Fote), Franco, Lagioia, Nazzaro (23’ s.t. Cazzetta), Peluso (45’ s.t. Grupi), Galante, Rossi (41’ s.t. Marangio). A disp.: Dero, Intermite, Scarci, Marangiolo, Albano Grillo.

Arbitro: Loconte di Bari

Reti: 10’ s.t. Rossi, 24’ s.t. Peluso, 34’ s.t. Fote.

Note: Ammoniti: Mero, De Fazio. Angoli: 6 a 4 per il Don Bosco.