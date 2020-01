Carovigno - Manduria in diretta su La Voce

L’Epifania tutte le feste porta via ma restituisce agli aficionados Messapici un torneo, quello di Promozione, oltremodo avvincente. La truppa bianco verde è fermamente intenzionata a confermarsi inquilina fissa dei piani alti della graduatoria. Chiuso uno splendido 2019, pregno di soddisfazioni, con una perentoria quaterna rifilata all’Alto Salento Avetrana, Calò e soci sono chiamati ad un test oltremodo probante in quel di Carovigno contro un team ancora invischiato nelle sabbie mobili della bassa classifica ma in netta risalita.

Ne è la riprova l’inaspettato, quanto meritato, pareggio conquistato , nell’ultimo turno dell’anno appena tramontato nella roccaforte della capolista Racale. Banditi, dunque, inopportuni cali di tensione, onde evitare sgradite sorprese. Finite le vacanze anche per chi vi scrive evi racconta, settimanalmente, il cammino della, fin qui sorprendente, compagine egregiamente guidata in panca da Gianluca Cosma. Il consueto appuntamento sui canali web di Antenna Sud, nonché sul sito e sui social media de “La Voce di Manduria”, è per le quattordici e venticinque. Adrenalina pura e divertimento assicurati.

Maurizio Pasculli