Manduria – Alto Salento Avetrana 4 - 0

Un Manduria trasformato riesce ad aggiudicarsi la posta piena contro un Avetrana apparso disorientato e poco incisivo. La squadra biancoverde, protesa in avanti sblocca subito il risultato al 3’ assist centrale del nuovo acquisto Tidiane all’indirizzo di Zaccariache batte Petranca in uscita. L’uno due micidiale non tarda ad arrivare, infatti al 5’ c’è il raddoppio siglato da Malagnino con un fendente che si insacca alle spalle di Petranca. Terza rete manduriana e prima rete in casacca biancoverde per il neoacquisto Tidiane che al 38’ segna con un colpo di testa. A soli 30 secondi dall’avvio della seconda parte della gara, il Manduria porta a quattro le segnature, con un tiro di Tiidiane che realizza la sua personale doppietta.

Manduria: De Marco, Scatigna (36’ s.t. Greco), Coccioli, Arcadio, Calò, Danese, Zaccaria (2’ s.t. Mummolo), Gatto (13’ s.t. Conte), Tidiane (22’ s.t. Birtolo), Malagnino (42’ s.t. Nyassi), Napolitano. A disp.: Anastasia, Gallone, Olindo, Riezzo. All. Cosma

Alto Salento Avetrana: Petranca, Maggio, Trisciuzzi, Allegri, Rollo, Talò, Sanyane (18’ s.t. Lecce), Martella (36’ s.t. Brigante), MInelli, Kunde, Caputo. A disp.: Tolardo, Calò, Fofana, Di Summa, Carruezzo. All. Crescenzio

Arbitro: Carvelli di Crotone

Reti: P.t.: 3’ Zaccaria, 5’ Malagnino, 38’ Tidiane. S.t.: 1’ Tidiane.