Manduria - Avetrana in diretta su La Voce

Campionato al giro di boa. Girone di ritorno al via domani domenica, con match di sicuro appeal ed interesse. Il Manduria apre la seconda parte del torneo ospitando l’Alto Salento Avetrana. È l’occasione propizia, per i biancoverdi, per mettersi alle spalle il primo vero accenno di crisi stagionale.

I messapici, reduci da due ko di fila, sono fermamente intenzionati a riprendere il cammino esaltante interrotto dalla sconfitta a domicilio patita ad opera del Racale, cui ha fatto seguito lo stop di Ugento contro il Matino. In casa Manduria previsto l’esordio dell’ultimo arrivato Valery Tidiane, marcantonio di quasi due metri giunto a dar man forte al reparto avanzato. Grazie alla partnership con Antenna Sud anche in questa circostanza siamo lieti di potervi offrire, in diretta, i riflessi filmati del match in programma al “Nino Dimitri “ commentati dal sottoscritto con la collaborazione di Gianluca Ceresio.

Maurizio Pasculli