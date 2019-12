Matino - Manduria 2 - 0

Niente da fare per la squadra biancoverde che impatta contro la corazzata Matino subendo una sconfitta per 2 a 0. A realizzare le reti della vittoria dei padroni di casa al 42’ Garcia e al 57’ Doukoure. A seguito di questa seconda sconfitta consecutiva, il Manduria scende quindi in quarta posizione in classifica.

Ora, spetterà a mister Cosma rivedere l’assetto della squadra e cercare di preparare al meglio l’incontro di domenica prossima al Dimitri, per la prima di ritorno, dove sarà ospite l’Avetrana. Una partita che sarà senza dubbio interpretata dai manduriani come una rivincita rispetto al risultato negativo conseguito sul campo avversario nella prima partita di campionato.