​Don Bosco - Polimnia 1 - 2

l Don Bosco subisce immeritatamente una sconfitta da un avversario che, francamente, non è apparso così irresistibile come era stato decantato ed inoltre vista la sua posizione di seconda in classifica. Infatti, il Don Bosco ha tenuto testa all’incontro, a testa alta e in maniera decisa e bene organizzato, tant’è che in più occasioni, la squadra di Sportelli è riuscita a impensierire i baresi. Da rivedere alcune decisioni arbitrali che, a nostro avviso, non sono apparse troppo ortodosse e, a supporto delle lamentele della panchina e del pubblico, ci sarebbero le riprese video del match. Ma veniamo alla cronaca della partita. Il Don Bosco spinge e riesce a sbloccare il risultato al 23’, cross al centro di Marzo all’indirizzo di Kandij che spedisce in rete la sfera dell’1 a 0. Avversari disorientati ma che, grazie a un penalty concesso dal direttore di gara pareggiano il conto al 29’ con Patti che dagli undici metri batte Politi. Al 18’ della ripresa è da segnalare il palo colpito dal centravanti del Don Bosco Denisi. Ma, gli avversari sono davvero fortunati a trovare la zampata vincente di Giannuzzi che approfitta di un rimpallo su mischia in area segnando il goal partita. Le giocate si concludono con un tiro di punizione dal limite di Mero indirizzato all’incrocio dei pali che costringe il portiere avversario a compiere un miracolo deviando in corner.

Don Bosco: Polito, My (33’ s.t. Mascia), Fistetto, Alfarano (16’ s.t. Caforio), Mero, Buccolieri, Marzo (37’ s.t. Mancuso), Distratis, Kandij (18’ s.t. De Fazio), Prisciano, Denisi (20’ s.t. Santo). A disp.: Sagace, Russo, Kamara. All. Sportelli



Polimnia: Fprtunato, Carusi, Mancini, Romanazzi, Satalino, Zaccaria, Schirone, De Donato (37’ s.t. Laghezza). A disp.: Rizzo, Semeraro, Todisco, Frascaro. All. Narraccio

Arbitro: Nasca di Bari

Reti: 23’ p.t. Kandij, 29’ p.t. Patti (Rig.), 40’ s.t. Giannuzzi