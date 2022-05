Il Maruggio Social Sport pareggia e centra l'obiettivo

Più complicato del previsto, ma obiettivo centrato. Il Maruggio Social Sport pareggia, fra le mura amiche, nel retour match di semifinale contro il Bitonto e guadagna, in virtù de successo per una rete a zero contabilizzato in gara uno, il pass per la finale di Capurso. Due a due il risultato finale, al termine di novanta minuti tiratissimi che hanno divertito il numeroso pubblico accorso al "Demitri" per sostenere la truppa del presidente Dimanzo. Dopo una prima fase di studio, sono i padroni di casa a rompere gli indugi e l'equilibrio. A sbloccare il risultato, con una prodezza balistica su punizione è il capitano Nicolas Capurso. Vantaggio che fa apparire il match in discesa e la qualificazione pratica archiviata.

Nulla di più illusorio perché il Bitonto non si arrende. Anzi, getta il cuore oltre l'ostacolo e, nella ripresa, cerca, e trova, dapprima il pari e, successivamente benché ridotto in dieci uomini, il vantaggio. Il Maruggio accusa il colpo ma sostenuto, a gran voce, dai tifosi si catapulta in avanti alla disperata ricerca del goal qualificazione. Marcatura che giunge, ad ogni n quarto d'ora dal termine, grazie ad un'altro magistrale calcio franco, questa volta effettuato da Morelli, che non dà scampo al pur bravo estremo difensore bitontino. Nella circostanza gli ospiti rimediano il secondo cartellino rosso. Nei restanti minuti il Maruggio difende con le unghie e con i denti il prezioso risultato. Ora resta da affrontare l'ultimo atto.

La finale contro la fortissima Nick Bari, alla vigilia una delle favorite alla vittoria finale. Ma la squadra guidata magistralmente da Angelo Di Ponzio vuole continuare a sorprendere e, c'è da starne certi, venderà cara la pelle. L'appuntamento, per l'importante evento, è per domenica, presso l'impianto federale F.I.G.C. di Capurso.

Mauriio Pasculli