Ad un passo dalla finale. Il Maruggio Social Sport non si ferma più. I ragazzi, allenati da Angelo Di Ponzio, regolano, a domicilio, il quotato Bitonto in gara uno del turno di semifinale. Domenica il ritorno fra le mura amiche dell' "Aldo Demitri". Il team maruggese avrà due risultati a disposizione, la vittoria ed il pari, per assicurarsi la finale regionale che avrà luogo nel centro federale FIGC di Capurso, il prossimo ventidue maggio. Gara dai due volti, quella andata in scena in terra bitontina.

Primo tempo di netta marca ospite con il Maruggio che parte lancia in resta e sciorina azioni pregevoli che producono diverse opportunità per passare in vantaggio, però, non capitalizzate. Il Bitonto si difende coi denti ma è costretto a capitolare, a metà frazione, grazie ad una zampata felina di Domenico Martino, di gran lunga il migliore in campo. Fino all'intervallo il cliché non muta. Al rientro dagli spogliatoi il Maruggio appare meno determinato ed il Bitonto cerca di approfittarne. Inizia la girandola degli avvicendamenti.

Ma col passare dei minuti la Social Sport manifesta un affanno crescente ed in un paio di occasioni rischia di subire il pari. Provvidenziali i salvataggi in extremis i salvataggi della retroguardia. Al di là di tutto la brigata del presidente Dimanzo riesce a condurre in porto un risultato preziosissimo che consente di guardare con motivato ottimismo al retour match.

Maurizio Pasculli