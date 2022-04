Ugento-Manduria anticipata a sabato: le proiezioni per la salvezza

Anticipato a sabato il match fra Ugento e Manduria. Un'eccezione alla regola giacché, di norma, gli ultimi tre turni di campionato prevedono la contemporaneità degli eventi. Una deroga dettata dalla necessità di rendere disponibile, per domenica, l'impianto ugentino per la disputa dell'incontro di serie D fra il Matino ed il Lavello. A centottanta minuti dal termine della stagione si decidono le sorti in fondo alla classifica. Ricordiamo che il numero di retrocessioni dai due gironi di Eccellenza in Promozione è legato al numero delle squadre pugliesi che retrocederanno dalla Serie D.

Se nessuna o una sola pugliese retrocede dalla D ci sarà una retrocessione diretta per ogni girone e una via playout. Se due o tre pugliesi retrocedono dalla D le retrocessioni dirette saranno due e altrettante via playout.

Se retrocedono quattro pugliesi dalla D il quadro prevede due retrocessioni dirette, inoltre retrocedono le due perdenti dei playout e la perdente dello spareggio tra le due vincenti playout. Al Manduria per disinteressarsi a questi articolati calcoli basterà contabilizzare due punti nelle restanti partite. La gara avrà inizio alle sedici e sarà videotrasmessa su "La Vocedi Manduria" e su Antenna Sud.

Maurizio Pasculli