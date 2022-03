Il Manduria pareggia in casa, possibile salvezza

E’ finito con zero reti l’incontro di ieri tra il Manduria e il Racale che potrebbe andar bene al Manduria perché conserva 5 punti di superiorità sulla terzultima a solo due giornale dal termine. Gara moto tirata con le due formazioni intente sì ad offendere ma molto attente a non scoprirsi. I manduriani ci provano Scarci ma il suo tiro viene parato dall’estremo difensore dei salentini.

Il Racale risponde con diversi buoni tiri in porta che non sorprendono il portiere biancoverde tra i migliori ieri in campo.