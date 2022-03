A Ostuni il Manduria si accontenta di un pareggio a reti inviolate

Nulla di fatto ieri nel match Ostuni Manduria concluso con reti inviolate. Un risultato tutto sommato equo che mette d’accordo entrambi le formazioni. La partita si è caratterizzata con un tempo assegnato a testa, il primo a favore della squadra di casa, mentre nella ripresa ha prevalso il Manduria con diverse occasioni di rete tutte sprecate.

A fine partita l’Ostuni è rimasto i 9 per l’espulsione di due giocatori, deficit questo che non è servito ai biancoverdi di approfittare della inferiorità di numero. Domenica prossima la squadra di Geretto affronterà in casa l’Atletico Racale.