Il Manduria ospite dell'Ostuni per la salvezza

È stata affidata a Tommaso Majrani di Firenze la direzione arbitrale del delicatissimo match che vedrà il Manduria render visita all'Ostuni. A trecentosessanta minuti dal termine della stagione la sfida fra i gialloblù, di casa, ed i biancoverdi, ospiti, rappresenta uno snodo cruciale in chiave salvezza.

I padroni di casa, con ventisette punti, sopravanzano i messapici di una lunghezza in graduatoria. Entrambe le contendenti hanno da amministrare un discreto, ma non del tutto rassicurante, vantaggio sul Grottaglie terzultimo in graduatoria, posizione che, alla fine della regular season obbligherà allo spareggio play out con la penultima. Manduria ancora orfano del "lungodegente" Reilly, la cui assenza si è oltremodo avvertita in occasione degli ultimi impegni. Start alle quindici con consueta diretta video su "La Voce di Manduria" e sul canale 90 del digitale terrestre di Antenna Sud.

Maurizio Pasculli