Bufera nell'Ug Manduria, la società annuncia le dimissioni per un post su Facebook

Il manto erboso del Dimitri, gioia e dolori (più dolori a dire il vero) per il calcio biancoverde, è nuovamente causa di disastri all’interno della società che oggi ha annunciato la possibilità di dimissioni in blocco. Causa di tutto, il contenuto di un commento di un utente di Facebook, tale Giuseppe Dinoi, pubblicato poi nella rubrica de La voce di Manduria, «Riflettori su», che raccoglie pareri non necessariamente in linea con il giornale ma utili al dibattito e alla discussione. Che in questo caso ha provocato la reazione molto risentita del presidente prima, Giuseppe Tommasino e del consiglio d’amministrazione poi, sino alle annunciate dimissioni.

Per una maggiore comprensione della spinosa questione, pubblichiamo di seguito il contenuto che avrebbe infastidito la dirigenza della società UgManduria e a seguire la replica del dottor Tommasino e, per finire, le dichiarazioni del direttore sportivo Giuseppe Pastorelli che preannunciano le dimissioni di tutto il Cda della società sportiva.

Il post su Facebook di Giuseppe Dinoi

«Prima dell'inizio di questo campionato, il comune ha provveduto alla manutenzione straordinaria e all'iscrizione al campionato (che è già un miracolo), ma se l'attuale presidente non provvede alla manutenzione ordinaria, sarà sempre peggio. Se poi il titolo è stato rilevato per vetrina politica allora è inutile additare altri e bisognerebbe ammettere le proprie responsabilità. Il presidente Blasi, Menza, Spadavecchia e Palmisano hanno sempre reso quello stadio un fiore all'occhiello, adesso sarebbe opportuno fare lo stesso e magari sporcarsi un po' le mani perché non stiamo parlando di serie A, se poi, ripeto, la collaborazione è dettata solo da un preventivo futuro successo politico, allora penso sia il momento di mettersi da parte.

Le precedenti gestioni pagavano strutture di comuni diversi per gli allenamenti perché è praticamente impossibile allenarsi e giocare tutti i giorni sul manto erboso, ma questo per il palcoscenico politico non conta. Firmato Giuseppe Dinoi

La replica del presidente Giuseppe Tommasino

Egregio signor Dinoi, ritengo che decine di persone, tra cui il sindaco, assessori e consiglieri vari, possano ricordare le pressioni esercitate sulla mia persona affinché accettassi la carica di presidente dell'associazione sportiva cittadina. Ho tentato di resistere ad oltranza ma ho ceduto nel momento in cui mi è stato fatto credere che, in mancanza di una mia accettazione, per la prima volta nella storia sarebbe saltata la partecipazione al campionato. Ha prevalso come sempre il senso del dovere. Stando le cose in questi termini la sua ipotesi della "vetrina politica" stride non poco con la realtà. Ho avuto il grande privilegio di non chiedere nulla in politica: al contrario molti mi hanno richiesto e anche in questo caso ho accettato per spirito di servizio.

Così come per la professione per me la politica è servizio e, sempre fortemente pressato, con la mia candidatura alle regionali ho inteso offrire un servizio, peraltro gratuito: in cinquant'anni di amministrazione regionale chi ha rinunciato ai propri appannaggi? Il servizio non è stato accettato e io ne ho preso atto: questa collettività preferisce farsi servire da altri e in ciò non riscontro nulla di anomalo. Per il resto lei è davvero poco informato: a settembre il campo da gioco, abbandonato da due anni, a dire del presidente Tisci, era da dichiarare inagibile. La società con notevoli sacrifici ha posto in essere un'attività di manutenzione, da ultimo affidata a ditta leader del settore che fattura regolarmente le proprie prestazioni.

Attualmente altra squadra usufruisce gratuitamente del campo di gioco. Il problema è il fondo, la cui manutenzione costituisce lavoro straordinario e per contratto è di competenza del comune. Comunque accetto il suo consiglio: tra qualche giorno darò le dimissioni e con me tutti i componenti del sodalizio. Ovviamente dovrò dare giustificazioni, che indicherò nel contenuto del suo scritto. Così nel caso in cui in futuro non vi sia disponibilità di qualcun altro a ricoprire la carica, la responsabilità sarà sua. Ho difficoltà ad individuare la sua persona ma vorrei approfondire il discorso. Le dispiace chiamarmi al numero xxxxxxxxxx? Ci conto. Giuseppe Tommasino

La conclusione del direttore sportivo Giuseppe Pastorelli

Tutto il consiglio di amministrazione della società U.G. Manduria/Sport, solidale con il nostro presidente Dottor Giuseppe Tommasino, a malincuore ha preso la decisione di dimettersi lasciando spazio a chi è solo bravo a parlare e scrivere a costo zero. Buona fortuna. Firmato Giuseppe Pastorelli