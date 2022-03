Manduria Massafra pareggiano su un manto erboso al limite della praticabilità

Parità risultato equo tra le due squadre che non mortifica le speranze per la salvezza di entrambe. Il vantaggio dei biancoverdi al 17simo di Scarci per un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo di mano in area dei massafresi.

Al nono il Massafra pareggia con Galeone abile a sfruttare una respinta corta del portiere del Manduria su cross di Beltrame. Domenica prossima il Manduria incontrerà fuori casa l’Ostuni.

Un incontro quello di ieri disputato con le solite difficoltà dovute allo stato del manto erboso che rende quasi impossibile il controllo della palla. Raccogliamo in proposito lo sfogo del consigliere comunale manduriano, Lorenzo Bullo, presente ieri sugli spalti. «È davvero vergognoso – scrive sulla sua pagina Facebook il consigliere – vedere il manto del glorioso Dimitri in condizioni al limite del giocabile».

«Abbiamo il dovere no tutti amministratori, maggioranza e opposizioni – aggiunge – di aiutare la società e consentire ai nostri ragazzi di esprimere a meglio le loro qualità. Invece di sprecare – prosegue Bullo -, cerchiamo di investire sullo sport, sul futuro dei nostri ragazzi; meno sprechi meno parole e più cose concrete perché il calcio, lo stadio, non è solo passerella politica», insiste il consigliere con evidente piglio polemico.