Manduria - Massafra, un match che i biancoverdi non possono perdere

Il torneo di Eccellenza entra nel vivo. Persa ogni attrattiva la testa della graduatoria, stante lo strapotere della corazzata Martina, a suscitare e mantener vivo l'interesse, degli appassionati e degli addetti ai lavori, sono le vicende e le compagini di retroguardia impegnate in una lotta all'arma bianca, in palio un posto al sole nel massimo torneo calcistico regionale. Il lotto delle contendenti di questa singolar tenzone annovera anche il Manduria.

I biancoverdi, in versione Penelope, continuano a scucire, in trasferta, la tela tessuta, con gran fatica, fra le mura amiche. I numeri, in tal senso, sono esplicativi. Dei venticinque punti contabilizzati in graduatoria, solo tre sono stati conquistati in campo avverso. Un refrain, puntualmente, ripetutosi nel derby di Grottaglie. Ora la situazione per Coccioli e soci si è, alquanto, complicata. La distanza dalla zona minata, rappresentata dal terzultimo posto, si è ridotta a sole sei lunghezze. Scomoda posizione occupata da Grottaglie e Massafra. E proprio i giallorossi, guidati in panca da Enzo Pizzonia, rendono visita al Manduria, in occasione del quintultimo turno di campionato. Il classico scontro diretto, da dentro o fuori. O quasi.

Un match che la truppa di Gabriele Geretto non può, e non deve, fallire se non vuol ritrovarsi sull'orlo del baratro. Obiettivo da perseguire anche sfruttando il favore della comfort zone del"Dimitri". Il match, diretto da Giammarco Raimondo di Taranto, sarà trasmesso, a partire dalle quindici, sui consueti canali social tv de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud.

Maurizio Pasculli