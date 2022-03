Domani attesissimo derby con il Grottaglie senza la tifoseria biancoverde

l derby alle porte. Quello maggiormente atteso, per i più quello vero. Manduria e Grottaglie tornano a fronteggiarsi in uno dei classicissimi della Premier League pugliese. In palio punti pesanti in prospettiva salvezza. Contingenza che conferisce ulteriore interesse ad un appuntamento che, di per se, non ne avrebbe necessità. Peccato che tale atteso evento risulterà monco di una componente importante, la tifoseria ospite. Difatti la discutibile decisione di concedere ai supporter manduriani solo trenta ingressi, ha indotto i gruppi organizzati a disertare la trasferta. Non senza strascichi polemici.

"A seguito della decisione di mettere a disposizione degli ospiti solo 30 biglietti, la Nuova Guardia Manduria 2009 e gli Ultras 1926 comunicano che non saranno presenti domenica prossima al D'Amuri di Grottaglie -recita un comunicato congiunto del tifo organizzato-. L' UG Manduria Sport non è di alcuni privilegiati, è di un popolo intero che ha fatto di tutto per presenziare a questa delicata trasferta. Avevamo già riempito due pullman da cinquanta posti. Nonostante l'importanza della partita, già storica di per sé, e la consapevolezza del numero di manduriani che avrebbero raggiunto Grottaglie, chi di competenza, artatamente, non ha voluto in alcun modo destinarci più tagliandi.

Anzi, addirittura siamo stati minacciati di andare incontro a denunce e diffide in caso di sostegno al di fuori della struttura. Pertanto non prenderemo parte alla trasferta perché non vogliamo prestarci a queste strane, e difficilmente comprensibili manovre. Ai nostri calciatori chiediamo di lottare sul campo e di tornare a Manduria con i tre punti".

Sul fronte più squisitamente tattico e tecnico da segnalare il rientro di capitan Coccioli, reduce da un turno di squalifica. Incerta la presenza del francese Djeng, alle prese coi postumi dell'infortunio patito domenica contro l'Otranto. Se non dovesse farcela sarà surrogato da Samuel Gomez. Chi non potrà presenziare all'evento, anche e soprattutto per le limitazioni imposte, avrà modo di seguirlo attraverso i canali social Tv de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud. Fischio d'inizio, dell'arbitro designato Niccolò Salomone di Bari, previsto per le quindici.

Maurizio Pasculli