Un manduriano nel settore giovanile del Foggia

Nell’ultima sessione di mercato il calciatore manduriano Gabriele Tatullo (classe 2004) è passato dal Prato, compagine di Serie D toscana, al Foggia: il club pugliese milita nel campionato di Serie C, girone C. L’operazione è stata condotta e perfezionata da Antonio Modeo, ex direttore sportivo del Manduria e, con un trascorso proprio a Foggia, insieme all’avvocato Cosimo Micera, procuratore del giovane atleta. Entrambi curano le vicende sportive e professionali del ragazzo nativo di Manduria, con un occhio sempre vigile sui giovani del territorio.

L’accordo è stato raggiunto con Gianfranco Mancini, direttore del settore giovanile del Foggia (in foto insieme a Tatullo e Modeo). E proprio dal settore giovanile partirà la nuova esperienza di Gabriele in maglia rossonera.

Tatullo è un centrocampista centrale molto duttile, dotato di un fisico importante, sa disimpegnarsi bene anche come mezzala sinistra. Il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile del Mexapia Manduria fino all’età di dodici anni. Dopo gli esordienti ha proseguito il suo percorso di crescita con la Polisportiva Sava e il Real Sava.

In questa stagione si era paventata la possibilità di fare un’esperienza fuori regione. Ha vestito per i primi sei mesi la maglia del Prato, facendo la spola tra settore giovanile e prima squadra. E poi da qualche giorno è cominciata la nuova esperienza con la maglia del Foggia: un ulteriore step per la crescita umana e professionale del 18enne di Manduria.

Mario Passiatore