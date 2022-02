Manduria-Otranto per il riscatto dei biancoverdi

Mettersi alle spalle il derby di Sava, con i suoi strascichi polemici e l'inevitabile retaggio psicologico, e tornare a far punti. Questa la mission, contingente, del Manduria. Il target nel mirino biancoverde resta quello della salvezza.

L'occasione per un pronto riscatto è rappresentata dal match casalingo che, domani pomeriggio, vedrà i messapici affrontare l'Otranto. Far tesoro degli errori, per certi versi macroscopici ed inopinati, per non reiterarli. Questo l'imperativo per Geretto e la sua truppa.

A dirigere l'incontro sarà il molfettese Vito Mattia Losapio. Chi vorrà munirsi del ticket d'ingresso, preventivamente, potrà farlo presso le consuete rivendite, Link Bar, Il Fornaio e recandosi direttamente nella segreteria della società. Ricordiamo l'appuntamento per il mio video racconto dell'evento sui canali social video della "Voce di Manduria" e sul digitale Tv di Antenna Sud, a partire dalle quindici.

