Domani il difficile derby Sava Manduria in diretta web e Tv

Pochissimi chilometri, solo quattro. Tale è la distanza che separa Manduria da Sava. Un brevissimo rettilineo che domenica vibrerà di passione. Quella dei numerosi supporters biancoverdi al seguito del team messapico impegnato nel difficile derby del "Camassa".

Uno snodo cruciale lungo il periglioso cammino alla volta della salvezza. I ragazzini terribili, guidati in panca dal navigato Gabriele Geretto ed in campo dall'ever green Mino Coccioli capace ancora d'incidere alla soglia delle trentanove primavere, si approcciano a questo delicato appuntamento galvanizzati dal prestigioso, quanto importante a far ni della classifica, successo conseguito contro la corazzata Martina.

Non sarà, altresì, facile uscire indenni dalla roccaforte di un Sava reduce dalla inopinata sconfitta esterna con il Racale e da una, consequenziale, settimana movimentata culminata nell'esonero del tecnico Passariello e nel repentino affidamento dell'incarico di head coach a Francesco Passiatore. A dirigere l'incontro è stato designato Michele De Pinto della sezione AIA di Bari. Start alle 15, video cronaca, come da tradizione, su "La Voce di Manduria e su Antenna Sud.

Maurizio Pasculli