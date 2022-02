Il Martina ospite di turno al "Dimitri". Mission impossible. Ma il Manduria ci prova. La dominatrice del torneo rende visita ai messapici con il pensiero rivolto al ritorno della finale di Coppa Italia contro il Barletta in calendario giovedì prossimo. Potrebbe questo indurre il tecnico Pizzulli ad un turn over, magari parziale. D'altro canto, per ciò che concerne il campionato, gli itriani sembrano, pressoché, certi del primo posto che assicurerebbe loro il match decisivo per l'accesso all'olimpo della serie D contro la vincente del girone A. Il Manduria conta anche su questi aspetti per cercare di incamerare preziosi punti in ottica salvezza. Impresa tutt'altro che semplice, secondo logica. Ma i messapici hanno già dimostrato di non soffrire di particolari timori reverenziali al cospetto delle grandi.

Le vittorie contro Ugento e Castellaneta, nonché il doppio pareggio imposto al Gallipoli, sono emblematici in tal senso. Gabriele Geretto dovrà fare a meno dello squalificato Ribezzi. Sostituto naturale sarà Gomez. Ticket d'ingresso reperibili presso le consuete rivendite, Link Bar in via Falcone, Il Fornaio in piazza Giovanni XXIII e la segreteria della società in via Roma. Obbligatorio esibire il green pass ed indossare la mascherina.

L'atteso confronto, che sarà diretto da Giorgio Caldararo di Lecce, sarà video raccontato, dal sottoscritto con l'ausilio di Gianluca Ceresio, attraverso i canali social-video de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud che per l'occasione la trasmetterà anche sul canale tivù 174 del digitale terrestre. Inizio alle quindici.

Maurizio Pasculli