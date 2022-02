Ginosa-Manduria, entrambi per la salvezza

Archiviato, positivamente, il pareggio interno con il Gallipoli, il Manduria si mette in marcia alla volta di Ginosa. Solo qualche mese addietro, nessuno avrebbe potuto lontanamente inquadrare questo appuntamento come uno snodo cruciale in ottica salvezza non solo per i biancoverdi, che sin dai prodromi stagionali avevano nel proprio destino la vocazione alla sofferenza, ma anche per il Ginosa, formazione presentatasi ai nastri di partenza con ambizioni esplicite poi venute meno in corso d'opera.

In occasione del match d'andata i murgiani sconfissero nettamente i messapici. infliggendo loro un severo cinque a zero, ed impressionarono per la qualità del gioco espressa.

Il Manduria, nella circostanza, recupera Pignatale e Goncalves, reduci da un turno di squalifica. Confermata la copia di difesa formata da Ribezzi e Gomes. Fischietto designato il leccese Francesco Albione. Il video racconto, a cura di chi vi scrive come di consueto, sui canali social e sulle frequenze tv della "Voce di Manduria" e di Antenna Sud a partire dalle quindici.

