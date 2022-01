Il Manduria ospita il Gallipoli con la diretta dell'incontro su Antennasud e Lavocedimanduria

Sarà Akash Jose Maria Nuchchedy, arbitro della sezione e AIA di Caltanissetta, a dirigere il match che domani vedrà il Manduria opposto al Gallipoli.

L' incontro si svolgerà al "Nino Dimitri" con inizio alle ore 15.00. Sarà possibile acquistare il tagliando d'ingresso, al costo di sei euro, presso le consuete prevendite: Bar Link, in via Falcone, Il Fornaio, in piazza Giovanni XXIII, oppure recandosi direttamente allo Stadio, ingresso spogliatoi. Per avere accesso all'impianto di via per Sava sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso del GreenPass.

L'incontro sarà video trasmesso, rigorosamente in diretta e con il commento del sottoscritto coadiuvato dal collega Gianluca Ceresio, sui canali social tv de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud.

Maurizio Pasculli