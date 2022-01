I Biancoverdi si rafforzano col tuttofare Pietro Lomartire

La classica ciliegina sull'altrettanto classica torta. Alla vigilia della ripresa dell'attività agonistica il Manduria piazza il coup de theatre. Al crespucolo della sessione invernale del calciomercato il roster biancoverde si arricchisce quantitativamente ma, soprattutto, dal punto di vista qualitativo. Nelle scorse settimane Gabriele Geretto aveva espresso chiaramente le sue idee. "Se innesti ci saranno - in pillole il concetto del tecnico veneto -, dovranno rappresentare un reale valore aggiunto".

Input tecnico prontamente recepito dallo staff dirigenziale, con in testa il presidente Giuseppe Tommasino. Grazie alla perseveranza e alla solerzia del DG Giuseppe Comes e alla professionalità ed esperienza consolidata del DT Giuseppe Pastorelli il Manduria si è assicurato le prestazioni di Pietro Lomartire. Nativo di Torricella, classe duemilauno,

Il neo biancoverde, grazie al suo eclettismo, può ricoprire, senza imbarazzo alcuno, tutti i ruoli di centrocampo e, all'occorrenza, sa disimpegnarsi a dovere anche da esterno difensivo. Ad onta della verde età vanta già un importante curriculum. La sua genesi calcistica è griffata Virtus Francavilla. Successivamente ha vestito le casacche di Avetrana, in Eccellenza, Locri e San Luca, in serie D, prima di accasarsi, nuovamente in Eccellenza, ad Alba.

"Siamo riusciti a strappare il ragazzo ad un'agguerrita concorrenza -rivela con manifesta soddisfazione il Direttore Tecnico Giuseppe Pastorelli-. Ci siamo inseriti nelle pieghe di una trattativa che avrebbe dovuto portare Lomartire ad indossare la livrea di una società del territorio, partita con grandi ambizioni poi ridimensionate complice la mancata corrispondenza di adeguati risultati. Ci siamo fattivamente adoperati, con il pieno gradimento del nostro allenatore, al fine di tramutare la delusione del talento torricellese per il naufragio della precedente trattativa, in soddisfazione per il suo approdo in biancoverde , una piazza importante e dalle grandi tradizioni calcistiche". Il neo acquisto sarà disponibile già a partire dal l'imminente impegno casalingo contro il Gallipoli.

