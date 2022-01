Superato il pericolo domenica i biancoverdi tornano in campo contro il Gallipoli

A dispetto di Omicron, di Delta e di qualsivoglia altro ellenico carattere, si ricomincia. Il calcio dilettantistico si rimette in marcia. Si riparte da dove ci si era fermati, ante festività natalizie. L'Eccellenza pugliese riprende dalla terza giornata del girone di ritorno. Ripresa agonistica alquanto ostica per il Manduria.

Il calendario propone sulla strada di una perigliosa salvezza, obiettivo designato dei biancoverdi, il Gallipoli , avversario a dir poco scomodo. I messapici si ripresentano ai propri tifosi in una veste pressoché immutata, poiché la sessione invernale del calciomercato ha fatto registrare un solo movimento in uscita, l'attaccante Francesco Turco, accasatosi a Grottaglie. Nel plotone comandato da Gabriele Geretto, dopo l'ultimo giro di tamponi, risultano tutti abili ed arruolati. Gli unici costretti a mordere il freno,loro malgrado, saranno l'arcigno Pignatale ed il lusitano Goncalves, appiedati dal giudice sportivo.

La prevendita dei tagliandi d'ingresso sarà effettuata, come di consueto, presso il Link Bar in via Falcone, il Forno in piazza Giovanni XXIII e, limitatamente a sabato pomeriggio e a domenica mattina, presso la segreteria della società. Secondo consolidata consuetudine la cronaca del match sarà trasmessa attraverso i canali social/TV de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud. Start ore quindici.

Maurizio Pasculli