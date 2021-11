Domani i biancoverdi affronteranno l’Ugento con il cuore rosso dell’Aido

L'ultima grande sulla strada del Manduria, prima del giro di boa. L'Ugento, avversario designato dei messapici, rappresenta, numeri alla mano, la seconda forza del girone. Pertanto Coccioli & C. avranno una bella gatta da pelare. Non sarà impresa semplice domani allungare a cinque la serie di risultati utili consecutivi, ma la giovane truppa affidata alle cure di Gabriele Geretto è abituata a stupire i propri appassionati tifosi. Peraltro i messapici avranno dalla loro il fattore campo.

L'esilio nella limitrofa Sava è durato un solo turno casalingo. In netto anticipo sui tempi previsti, difatti, si torna a giocare fra le mura amiche, giacché il malandato manto erboso del "Dimitri" è stato ripristinato in maniera repentina. In occasione della giornata pro AIDO una porzione dell'incasso sarà devoluta all'associazione.

Per tale benefico fine anche donne e minori contribuiranno con un ticket di un euro. L'accesso all'impianto di via per Sava sarà consentito solo a chi sarà munito di green pass. Prevendita presso il Link Bar, in via Falcone, il Forno, in piazza Giovanni XXIII, e, solo sabato dalle sedici alle diciotto e domenica dalle dieci alle dodici, direttamente nella segreteria della società, ingresso spogliatoi. Dirigerà l'incontro Ruggiero Doronzo di Barletta. Il match sarà video trasmesso, rigorosamente in diretta, sui canali tv e social della "Voce di Manduria" e di Antenna Sud.

Maurizio Pasculli