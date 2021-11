I biancoverdi ospitano l’Ostuni sul campo di Sava per impraticabilità del manto erboso del Dimitri

Esilio forzato per il Manduria a causa dell'improcrastinabile rifacimento del manto erboso del "Nino Dimitri" ridotto in condizioni pietose. La truppa di Gabriele Geretto costretta, pertanto, ad una, sia pur breve, transumanza nell'adiacente Sava. Proscrizione che dovrebbe portarsi fino alla pausa natalizia. Sul sintetico del "Camassa" i biancoverdi affrontano l'Ostuni, team in grande spolvero, dopo un avvio di stagione oltremodo complicato. Come la formazione della città bianca, anche il Manduria è reduce da una mini serie positiva. Entrambe le contendenti sono intenzionate a dare un seguito a questo trend favorevole.

In casa messapica si è in pieno working in progress in ottica undici di partenza. Certa la conferma fra i titolari del britannico Reilly, artefice di una prova convincente nell'esordio di Castellaneta. Dovrebbe essere della contesa il centrale difensivo Ribezzi. In forte dubbio la disponibilità di capitan Coccioli, ancora non al meglio della condizione. Pressoché certo, inoltre, il forfait dell'under Napolitano, che va ad affollare l'infermeria.

A causa della diversa collocazione logistica si registrano alcune variazioni rispetto al consueto protocollo d'accesso allo stadio. Agli abituali punti di prevendita, il Link bar in via Falcone e la segreteria della società presso lo stadio comunale, si aggiunge, da questa settimana, il Fornaio di Comes in piazza Giovanni XXIII. Sarà, altresì, possibile acquistare il titolo d'accesso direttamente ai botteghini dello Stadio "Camassa". La conduzione arbitrale è stata affidata a Marco Ferrara, della sezione AIA di Roma 2. L'appuntamento, in audio e in video, sarà diffuso, come da tradizione, attraverso le reti di trasmissione de "La Voce di Manduria" e di Antenna Sud. Ad accompagnarvi, per i novanta minuti, ci sarà il sottoscritto coadiuvato dal collega Gianluca Ceresio.

Maurizio Pasculli