Eccellenza, derby di domenica, le regole per l'ingresso

L'U.G. Manduria Sport comunica che anche in occasione della prossima gara interna di domenica contro il Sava i botteghini dello Stadio "Nino Dimitri" resteranno chiusi in ottemperanza alle vigenti disposizioni anti covid.

I biglietti in prevendita saranno disponibili presso Link Bar in via Falcone a Manduria. Sarà, inoltre, possibile acquistare i ticket, sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12, presso la segreteria dell'UG Manduria Sport all' interno dello Stadio "Nino Dimitri" ingresso spogliatoi.

I biglietti, secondo la normativa, saranno obbligatoriamente nominativi con assegnazione di postazione numerata. Le due tifoserie saranno separate. I supporters del Sava avranno accesso in gradinata da via Roma, quelli del Manduria in tribuna dall'ingresso di via Idomeneo. Nell'occasione la società ha indetto la giornata pro Manduria, pertanto Il costo unico del tagliando d'ingresso sarà di 10 euro. È possibile. inoltre, anche l'acquisto online sulla piattaforma www.postoriservato.it. Accesso con Green Pass obbligatorio.

Maurizio Pasculli