Manduria - Ginosa, per l'incontro di domenica ticket online e green pass

Una stagione avviatasi fra innumerevoli dubbi ed incertezze, quella dei biancoverdi, ma che, nelle primissime sue fasi, ha prodotto risultati, per certi versi, sorprendenti. Neanche il più inguaribile degli ottimisti avrebbe potuto vaticinare quattro punti in graduatoria dopo tre giornate, raggranellati da una formazione che dai più, alla vigilia, era considerata alla stregua di uno sparring partner.

E la banda di ragazzini terribili, magistralmente guidati da Gabriele Geretto, vuole continuare a stupire. Il prossimo match casalingo contro il Ginosa si presenta come occasione propizia in quest'ottica. Si rammenta che l'accesso allo stadio sarà possibile, esclusivamente, muniti di green pass e previo acquisto del ticket online su sito www.postotiservato.it, o in prevendita presso il Link Bar, in via Falcone, o, nella mattinata di domenica dalle dieci all dodici, presso la segreteria della società in via per Sava ngresso spogliatoi.

L'intero match sarà video trasmesso da "La Voce di Manduria ", attraverso il sito ufficiale ed i propri canali social. La cronaca sarà affidata al sottoscritto che sarà coadiuvato da Gianluca Ceresio. Start alle quindici e trenta.

Maurizio Pasculli