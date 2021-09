Calcio Eccellenza, Manduria - Ginosa, biglietti solo online

L'U.G. Manduria Sport comunica che, in ottemperanza alle disposizioni legislative anti covid, non sarà possibile l'acquisto del ticket per assistere agli eventi agonistici presso i botteghini dello stadio.

Pertanto, a partire dal prossimo incontro casalingo contro il Ginosa, previsto per domenica con inizio alle quindici e trenta, sarà necessario munirsi del titolo d'accesso al "Nino Dimitri" esclusivamente online sul sito www.postoriservato.it, o in prevendita presso il Link Bar, in via Giovanni Falcone a Manduria, e direttamente nella segreteria della società sita all'interno dello stadio dall'ingresso spogliatoi in via per Sava, esclusivamente il giorno dell'evento dalle dieci alle dodici.

Si rammenta, altresì, che l'accesso all'impianto sportivo sarà consentito solo ai possessori di green pass e che la richiesta di accrediti stampa, che dovranno essere tassativamente nominativi, dovranno pervenire almeno quarantotto ore prima del match.

Maurizio Pasculli