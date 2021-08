Iscrizione al campionato di Eccellenza, ecco il bonifico

Pericolo scampato, menagrami e cassandre tacitate. Il Manduria è vivo e vegeto. L'abnegazione di coloro che sono stati convocati al suo capezzale ha sortito gli effetti auspicati. Questa mattina si è provveduto al perfezionamento dell'iter d'iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza. L'ultimo step cui ottemperare era quietanzare la tassa d'iscrizione.

Non un dettaglio. Nelle prime ore della mattinata, come tangibilmente siamo in grado di dimostrare, è stato effettuato il bonifico, in favore della Lega Nazionale Dilettanti, che pone fine a tutte le illazioni e fa tirare un sospiro di sollievo alla pletora degli appassionati tifosi. Va riconosciuto l'impegno profuso della task force nominata dal sindaco Gregorio Pecoraro, composta dal commissario ad acta Giuseppe Pastorelli, oltre che dall'assessore allo sport Fabiana Rossetti e dai consiglieri comunali Fabrizio Mastrovito e Antonio Mariggio'.

Maurizio Pasculli