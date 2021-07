Sogno americano per Yuri portiere del Red Devil Soccer, squadra di prima divisione Usa

Si corona il sogno americano per un giovane atleta manduriano che il 4 agosto partirà per gli Stati Uniti dove è atteso da una squadra di calcio di prima divisione di una città vicino a Kansas City. Yari Pizzi, questo il suo nome, difenderà la porta dei Red Devil Soccer. Classe 2002, il giovanissimo portiere manduriano è stato osservato da un coach americano che a tutti i costi ha voluto fargli indossare la maglia a stelle e strisce.

Pizzi dopo un’esperienza in diversi campionati pugliesi, al momento della proposta americana giocava con il Gravina di Puglia che milita in serie D. Dalla provincia di Bari il grande salto nella prima divisione statunitense.

Nel 2018 Yari Pizzi è stato premiato come miglior portiere al «Born to fly», il talent scout specializzato che ogni anno organizza l’Unione sportiva Lecce. La terza edizione dello stage per giovani promesse del calcio condotto da veri maestri del settore come i due preparatori sportivi per portieri del Lecce, del Bisceglie, della Fidelis Andria, del Foggia calcio ed altri. Tra i circa 25 stagisti, l’allora sedicenne manduriano è stato giudicato il numero uno tra i pali. Il “Born To Fly” si è tenuto come ogni anno nello stadio comunale di Gravina di Puglia squadra che lo ha poi adottato sino al volo americano.