«Il futuro del calcio biancoverde dipende dalle dimissioni del presidente Palmisano»

Si è svolto ieri mattina nel palazzo di città di Manduria l’incontro tra gli amministratori comunali e il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Pugliese, Vito Tisci. Durante la riunione si è valutato attentamente lo stato dei fatti, mostrando particolare attenzione alle condizioni in cui versa la società UG Manduria Sport, impossibiitata ad effettuare l'iscrizione al campionato e soppesandone le prospettive future. Come è noto la società ha consegnato il titolo nelle mani del sindaco.

Dopo aver ringraziato Tisci per la disponibilità e l'interessamento mostrato per la vicenda, il sindaco Gregorio Pecoraro ha espresso la volontà dell’amministrazione di garantire l’iscrizione al campionato al fine di mantenere in vita la gloriosa matricola 100, per poi successivamente valutare la possibilità che una nuova cordata societaria possa farsi carico di portare avanti un progetto a lungo termine.

Dall’incontro è comunque emersa una grave criticità che potrebbe in qualche modo ostacolare la stessa iscrizione. Difatti, le dimissioni ufficiali del presidente in carica, Elio Palmisano, coinvolto in una grave vicenda giudiziaria di natura penale, non sono ancora pervenute in Federazione. L’assenza di tale formalità, è stato fatto notare dal presidente Tisci, impedisce qualsiasi azione da parte dell’amministrazione per cui è di primaria necessità che pervengano entro i brevi termini di presentazione dell’istanza d’iscrizione.

All'incontro erano presenti, oltre al sindaco e Tisci, il vicepresidente Figc Puglia, Domenico Favale con il consigliere assembleare Eupremio Leone, il presidente del consiglio comunale Gregorio Dinoi, l'assessore allo sport Fabiana Rossetti e i consiglieri comunali Fabrizio Mastrovito della maggioranza e Antonio Mariggiò dell'opposizione.