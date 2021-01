Calcio, elezioni LND, il candidato manduriano scrive ai prefetti e a Emiliano

Pubblichiamo la lettera che il manduriano Giulio Destratis, candidato alla presidenza del Comitato Regionale Pugliese della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc), ha inviato a tutte le Prefetture della Puglia, al presidente Michele Emiliano e ai vertici della Fogc regionale per chiedere un rinvio dell'assemblea elettiva.

“Considerando la gravissima situazione pandemica ho ritenuto doveroso inoltrare ai Prefetti della Regione Puglia, al Presidente Michele Emiliano ed al Presidente della Figc Gabriele Gravina una formale richiesta di rinvio dell’assemblea elettiva, fissata in modo inopportuno per il 9 gennaio prossimo dal Comitato Regionale Puglia. La tutela della salute di tutti i partecipanti è un diritto fondamentale che deve essere al centro di ogni azione istituzionale. Al momento le elezioni sono confermate con la modalità in presenza e il CR Puglia non ha pubblicato un piano anti-covid per lo svolgimento in sicurezza dell’assemblea (ad esempio quali sono le caratteristiche dei locali, quali i presidi di sicurezza, quali soggetti avranno diritto di accesso, come verranno distribuite le schede e le matite copiative per il voto, come si svolgeranno le operazioni di voto, come sarà garantito il flusso degli elettori in sala e il deflusso successivo e chi è il responsabile dell’intero procedimento). Non è possibile mettere a serio rischio la salute dei Presidenti Pugliesi. Sarebbe davvero improvvido riunire oltre 400 persone, provenienti da ogni angolo della Puglia, presso l’Hotel Nicholaus di Bari individuato quale sede elettorale. In queste ore, purtroppo, la situazione pandemica pare aggravarsi, si prevedono ulteriori strette inerenti la libertà di movimento su tutto il nostro territorio regionale e davvero non si comprende perché il CR Puglia non abbia ancora adottato provvedimenti che garantiscano la piena tutela della salute dei Presidenti delle società affiliate. Per inciso anche la tutela della democrazia interna non è stata affatto garantita considerando che la campagna elettorale non si è potuta svolgere a causa delle restrizioni anticovid dal 24.12.2020 al 6.1.2021 ed alle concomitanti festività natalizie. Aggiungo che la validità dell’assemblea potrebbe essere sub judice (sottoposta a giudizio della giustizia sportiva) in quanto in seguito alle varie, numerose e gravi irregolarità, che mi sono state comunicate in questa prima fase del percorso elettorale, ho contestualmente presentato un dettagliato e corposo esposto alla Procura Federale FIGC”.