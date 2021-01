I manduriani di "Calcio Totale" tra le community più seguite d’Italia

Gli appassionati di calcio non possono fare a meno di tenersi aggiornati e divertirsi attraverso le pagine social dedicate allo sport più seguito in Italia. Ironici e talvolta irriverenti, questi spazi web riescono a informare e a intrattenere i propri follower in modo originale, utilizzando toni e modalità tutt’altro che mainstream. Il sito news.supercommesse.it ha stilato la classifica delle 10 pagine con il maggiore séguito sul web, sommando, per ognuna di esse, i relativi seguaci delle principali piattaforme social, ovvero Instagram, Facebook e Twitter. Tra le pagine più seguite dagli utenti anche “Calcio Totale”, una community fondata da tre manduriani (Mario Lorenzo Passiatore, Claudio Ruggeri e Simone Ruggeri). Nei due anni successivi la squadra è cresciuta fino a sette collaboratori, tutti manduriani. Sono saliti a bordo Rosario Malorgio, Alfredo Dinoi, Lorenzo Di Lauro e Marco Cavallo. Un impegno giornaliero costante che ha portato il team manduriano a confrontarsi con i mostri sacri del web.

Un trend in crescita: Calcio Totale al decimo posto dopo soli due anni

Nel settembre 2018, tre amici di Manduria, accomunati dall’amore per il calcio, danno vita alla pagina Calcio Totale, che descrivono come un “contenitore di emozioni, storie, di vita e colori”. Il proposito di Calcio Totale è quello dello “storytelling calcistico”, di trattare e commentare qualsiasi frammento, argomento e notizia riguardante il mondo del calcio, dagli aneddoti passati alla stretta attualità, dal calciomercato a quello giocato. Oggi seguita da circa 131 mila persone, Calcio Totale è anche ricca di contenuti inediti, come dimostrano le categorie del sito “Le nostre esclusive”, “Storie di periferia” e “Calcio Totale Racconta”, sezione che approfondisce le vicende e le notizie più disparate. Pagina assolutamente consigliata, scrivono sul sito news.superscommesse.it. Il team manduriano ora punta a incrementare i numeri sul web. Non solo social, oltre a presidiare le piattaforme Instagram e Facebook con un’attività costante e giornaliera, Calcio Totale lavora attivamente sull’off-line. Conferenze, eventi, attività ludico-ricreative e nuovi progetti da sviluppare sul “campo” ogni anno. Una community aperta a nuove sinergie e collaborazioni con i partner.