Dai tifosi biancoverdi alla società calcio e alle istituzioni manduriane

Come la stragrande maggioranza degli altri ambiti sociali, anche l'universo calcio attende di conoscere quale sarà il proprio futuro. Per il momento ci si affida a pensieri e considerazioni consuntivanti e a propositi per il tempo avvenire. A tal proposito riceviamo, e pubblichiamo, un succinto comunicato redatto dai tifosi organizzati.

"Siamo giunti al termine del duemilaventi. Un anno che, in linea generale, tutti non vedevano l'ora di lasciarsi alle spalle -recita la nota stampa- ma che, dal punto di vista sportivo, è stato per noi tifosi ricco di soddisfazioni.

Innanzitutto ci preme ringraziare di cuore il presidente Elio Palmisano poiché, dopo anni intrisi di difficoltà e delusioni, è riuscito a regalare, a noi e alla città tutta, due stagioni esaltanti che chi hanno riconciliato con il calcio. Quello bello fatto di passione, emozioni e di sano agonismo. Ha prelevato la squadra in Prima Categoria riuscendo nell'intento di farla approdare in Eccellenza, in sole due stagioni, cercando, nel contempo, di dare anche continuità e solidità al calcio biancoverde. Purtroppo gli ultimi mesi sono stati caratterizzati anche da alcune congiunture negative che hanno interessato il presidente, personalmente, e tutta la popolazione, alle prese con la pandemia. Attualmente il campionato è in di stand-by e non si sa se, ed eventualmente quando, riprenderà. Fare calcio a questi livelli, con la contingente, quanto inevitabile, penuria di sponsor e di entrate complessive e l'obbligo, resosi necessario, della disputa delle partite costrette a giocarsi a porte chiuse, è diventato davvero complicato. Il tempo per poter programmare , e organizzare, c’è tutto, sarebbe auspicabile non farlo trascorrere inutilmente. Sarebbe, altresì, cosa opportuna che chi ha assunto nel recentissimo passato, degli impegni formali nei riguardi del calcio cittadino gli traducesse ora in impegno sostanziale, evitando inopportuni e perniciosi atteggiamenti pilateschi ".