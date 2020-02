​Team Dance Erario Academy, Manduria ancora una volta sul podio della danza sportiva

Le atlete Giulia Bitonto, Martina Bitonto, Lara Caló, Ilaria Tornese, Lucia Dimilito, Ilaria Diviggiano, Giada Cito, Miriam Aprile e Noemi Milechi, ieri, domenica 9 febbraio 2020, hanno gareggiato nel palaghiaccio di Catania ad una delle competizioni più importanti della danza sportiva. Ecco i risultati ottenuti dalle bravissime atlete Messapiche: nuovamente campionesse, medaglia d’oro nel synchro latin gruppo under 15 classe unica. Due medaglie d’argento per Lucia e Lara, una nel synchro duo tema e una nel synchro duo di specialità. Mentre la squadra della scuola “Marika dance school Erario” con sede a Erchie e Torre Santa Susanna, composta dalle atlete Giada, Ilaria, Noemi e Miriam, nella loro prima esperienza nella massima serie, hanno guadagnato un quarto posto nella categoria synchro Latin piccolo gruppo over 16 classe unica.



La gara denominata "Gli angeli di Kinshasa" è una manifestazione finalizzata alla beneficenza diventata tradizione per gli atleti, tecnici e famiglie, in cui il ricavato viene donato agli abitanti del villaggio di Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo. Un appuntamento che merita di essere partecipato e sentito da ognuno di noi; tanto che le ragazze manduriane hanno partecipato per difendere ancora una volta i loro titoli e mostrare di cosa sono capaci. La competizione non è stata sicuramente facile, questo per la partecipazione molto alta e la qualità tecnica di alcuni avversarie.

Dopo vari scontri, vissuti comunque nel vero spirito del fair play, la squadra manduriana della scuola di ballo “Team Dance Erario Academy” dei maestri Pamela Costa e Gregorio Erario e composta da Giulia, Martina, Ilaria, Lara e Lucia, ha portato in alto il nome di Manduria.

Silvia Dinoi