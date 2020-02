Open day di difesa e protezione personale anti aggressione femminile

Sava Xylella fastidiosa, pratiche agricole per la lotta obbligatoria e il contenimento

Un convegno, quello organizzato l’altra sera a Sava da Coldiretti Taranto, che è servito per fare il punto della situazione sull’emergenza Xylella. Un’occasione per informare gli agricoltori su quali pratiche agricole adottare per cercare di contrastarne gli effetti e su come contenerne