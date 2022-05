Si è concluso il Campionato Italiano Fids 2022 di Latin Show tenutosi presso le Fiere di Massa Carrara dal 13 al 15 maggio. La scuola di danza Manduriana “Team Dance Erario Academy” diretta dai maestri Pamela Costa e Gregorio Erario ha ottenuto i seguenti ottimi risultati, riconfermandosi una delle migliori scuole del sud Italia superando in tutte le categorie tutte le altre scuole pugliesi presenti.

Questi i risultati degli atleti che hanno partecipato:

•Gaia Dimonopoli con il tema "Raya" categoria 10/12 classe B solo misto 16^ classificata su 29;

•Nicole Grandi con il tema "Anna Frank" categoria 10/12 classe B solo misto 1^ classificata su 29 conquistando la medaglia d’oro e laureandosi campionessa italiana e la promozione in classe A;

• Antonella Francesca Monteduro con il tema "No alla mafia" categoria 15/16 classe B

SOLO FEMMINILE 5^ classificata su 24 e conquistando la Promozione in classe A.

•Alessandro Malorgio con il tema "Robin Hood" categoria 15/16 classe B SOLO MISTO 1^ classificato su 24 conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campione italiano e la Promozione in classe A;

•Anna Malorgio Con il tema "La Segretaria" categoria over17 classe B SOLO MISTO 4^ classificata su 48 e la Promozione in classe A;

•Ilaria Tornese con il tema"La perfezione non esiste" categoria over 17 classe A SOLO FEMMINILE 2^ classificata su 27 conquistando la medaglia d’argento e la Promozione nella massima serie classe AS;

• Antonio Mastromatteo con il tema “George Stinney” categoria over 17 classe A SOLO MASCHILE 4^ classificato su 8;

•Ilaria Tornese e Anna Malorgio con il tema "Tourist" categoria over 17 classe A DUO FEMMINILE 1^ classificate su 5 conquistando la medaglia d’oro e laureandosi campionesse italiane e la Promozione nella massima serie classe AS;

•Lucia Dimilito con il tema "Abuse" categoria over17 classe AS SOLO FEMMINILE 3^ classificata su 12 conquistando la medaglia di bronzo e la convocazione in Nazionale per il prossimo Mondiale;