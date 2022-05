I pallanuotisti della Icos Manduria ottengono un'altra vittoria

Si conclude nella piscina ICOS di Manduria, con il risultato di 17-7 a favore dei padroni di casa, la prima partita amichevole a porte aperte disputata tra la squadra di pallanuoto del “Messapicos Manduria” e la “PN Grottaglie”.

La gioia dei padroni di casa è del mister Enna G. per la vittoria è stata condita, soprattutto, dal tifo dei presenti che hanno riempito gli spalti, abbracciando così visivamente una partita di pallanuoto nella cittadina di Manduria.

Il covid, negli anni precedenti, ha bloccato numerosissime gare, ma ieri dopo oltre due anni di pandemia, ha potuto ospitare e far conoscere al territorio locale un nuovo sport che sta prendendo ormai piede che si chiama: "pallanuoto"

Il direttore Danilo De Cuia entusiasta del calore del pubblico commenta così: ”In questa meravigliosa cornice, di pubblico e di atleti, ospiteremo altre amichevoli nelle settimane a seguire, tenendo conto sempre del campionato regionale che si svolgerà a Bari, IL 5 e 19 giugno che ci vede al secondo posto in classifica e dove saremo impegnati nelle semifinali e finali del campionato regionale”.