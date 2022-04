Pallanuoto, i Messapici alla final four

È stato un derby combattuto ed applaudito dalla gradinata della piscina comunale di Bitonto, sede del match tra le piscine Icos di San Giorgio e Manduria.

Un 10-8 tiratissimo fino agli ultimi secondi, ma a conquistare i tre punti sono i MessapIcos di mister Giuseppe Enna, qualificandosi matematicamente, non sappiamo se da primi o da secondi, alle final four del campionato propaganda over di Pallanuoto.

Reduci della prima partita di andata, vinta dai manduriani per 16-6, la leggerezza con cui si sono approcciati alla gara da parte di quest’ultimi ha fatto trasformare quella che poteva essere una passeggiata in una vera e propria salita per i primi due quarti.

Cuore, polmoni ed esperienza giocano, però, dalla parte del Manduria che ribalta la situazione da metà terzi quarto e gestisce il risultato fino alla fine.

I ragazzi del Sangiorgio, tuttavia, con l’esperienza dalla panchina del mister Veronica DeCuia, ex giocatrice di A1, ha completamente trasformato la squadra nel giro di un mese con la caparbietà e la consapevolezza che possono lottare a grandi livelli.

Il padre Danilo De Cuia, anche lui ex pallanuotista professionista, vince nuovamente il derby e regala alla città del vino, il nuovo nettare per la nascita di un nuovo sport che si fa spazio tra quelli più blasonati.

Testa alla prossima, per il primato del girone e chissà se nella città del vino, si potranno ancora alzare i calici.

I marcatori: Leonardo Tinelli (3), Nicola Durante (3), Luca Fontana (2), tra i più anziani si inserisce il giovane Lorenzo Tarantini con due reti e migliore in campo.

Questo è il miglior risultato che ci si attende da una "Squadra " coesa, dove i più giovani apprendono e migliorano le loro capacità dai più grandi ben lieti di condividere la loro capacità ed esperienza.