I pattinatori Skating Manduria volano ancora sul podio

Si è conclusa con un altro successo per gli atleti della Asd Manduria Skating la seconda fase del Torofeo Tacco d’Italia che si è svolta nel Palazzetto "Palapansivi di Giovinazzo provincai di Bari a cui hanno partecipato le seguenti atlete manduriane ottenendo posizionamenti sul podio: Giorgia Leotta, Chiara Buccolieri, Marica Pignataro e Delia Modeo. Inoltre nell’ultimo fine settimana altri atleti della società hanno partecipato ottenendo grandi successi al Trofeo nazionale Memorial Nicola Calò al Palaflorio di Bari. Per la specialità “solo dance” ad essere premiati sono stati Stefano Dabramo (primo classificato) e Marta Perrucci.

Altri atleti hanno svolto gare della specialità Solo dance e coppia danza sono invece stati Umberto Scialpi con Alessia Dinoi (secondi classificati), Daniele Dabramo con Martina Dinoi (terzi classificati), Gabriele Mezzolla con Marta Scialpi (quarti classificati).

Tutti gli atleti hanno rappresentato al meglio L’Asd Manduria Skating, una realtà locale che grazie all’impegno costante, forza di volontà di tutti i ragazzi, dei genitori, dello staff e soprattutto alla tenacia dell’allenatore Giammaria Altieri, in otto anni circa di attività è giunta ad essere riconosciuta per merito nel circuito nazionale ed internazionale del mondo del pattinaggio artistico facendo così onore alla Puglia e a Manduria.

La stagione comunque è ancora fitta di appuntamenti. Altri atleti si cimenteranno domenica 24 aprile nell’ultima fase del Trofeo Tacco d’Italia, alcuni di loro anche alla loro prima esperienza agonistica. Altri invece andranno a rappresentare la società a Bologna per i campionati regionali Fisr coppie danza che si terranno nel Palatenda di Funo di Argelato per poi continuare con gli interregionali a Montesilvano in programma il 7 e 8 maggio prossimo.