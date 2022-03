Sabato e domenica si è svolto a Lucera, provincia di Foggia, il campionato regionale 2022 FIDS Puglia. L’associazione manduriana Team Dance Erario Academy ha partecipato con i suoi atleti ottenendo molti successi classificandosi come associazione pugliese più titolata grazie ad un medagliere che ha visto assegnate 43 medaglie d'oro, 9 d'argento e 7 di bronzo.

Questa la delegazione che ha preso parte hai campionati regionali 2022:

1. Dell’atti Alice

2. Attanasio Fabrizio

3. Bianco Aurora

4. Calo’ Lara

5. De Pascale Francesca

6. Di Lorenzo Gaia

7. Dimilito Lucia

8. Dimitri Sara

9. Dimonopoli Gaia

10. Francioso Mattia Giuseppe

11. Malorgio Alessandro

12. Malorgio Anna

13. Mariggio’ Gaia

14. Mariggio’ Mattia

15. Mazza Paola

16. Monteduro Antonella

17. Ribezzo Ilaria

18. Ribezzo Anna Rita

19. Tornese Ilaria

20. Dalila Piccione

Questi gli atleti che hanno disputato le finali dopo tutte le varie selezioni:

1. ALICE DELL’ATTI, 7 ANNI DI ERCHIE (BR), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 8/9 ANNI CLASSE C (ESSENDO TROPPO PICCOLA NON ESISTE LA COMPETIZIONE PER LA SUA ETA’ E PERTANTO HA GAREGGIATO CON LA FASCIA D’ETA’ PIU’ GRANDE ESSENDO LEI TROPPO PICCOLA, HA GAREGGIATO CON I BAMBINI DI 9 ANNI) SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ JIVE.

2. LUCIA DIMILITO, 16 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE A (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022 SPECIALITA’ JIVE.

OVER 17 CLASSE AS (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “GIOVANNA D’ARCO”:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022.

3. ALESSANDRO MALORGIO, 15 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 15/16 ANNI CLASSE B SOLO MASCHILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ JIVE.

4. FABRIZIO ATTANASIO, 13 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 13/14 ANNI CLASSE C SOLO MASCHILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ JIVE.

5. FRANCESCA DE PASCALE, 14 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 15/16 ANNI CLASSE C SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ SAMBA;

· 5° CLASSIFICATA SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· 4° CLASSIFICATA SPECIALITA’ RUMBA;

· 4° CLASSIFICATA SPECIALITA’ JIVE.

6. SARA DIMITRI, 21 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE B SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ SAMBA;

· 5° CLASSIFICATA SPECIALITA’ RUMBA;

7. MATTIA FRANCIOSO, 12 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 10/12 ANNI CLASSE C SOLO MASCHILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ JIVE.

8. MATTIA MARIGGIO’, 10 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 10/12 ANNI CLASSE C SOLO MASCHILE LATIN STYLE TECNICA:

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONE REGIONALE 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA DI BRONZO SPECIALITA’ JIVE.

9. LARA CALO’, 16 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE A (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· 7° CLASSIFICATA SPECIALITA’ SAMBA;

OVER 17 CLASSE A SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “I DIRITTI DELLE DONNE”:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022.

10. ILARIA TORNESE, 17 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE A (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) SOLO FEMMINILE LATIN STYLE TECNICA:

· 6° CLASSIFICATA SPECIALITA’ SAMBA;

· 7° CLASSIFICATA SPECIALITA’ CHA CHA CHA

OVER 17 CLASSE A SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “LADY DIANA”:

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONESSA REGIONALE 2022.

11. ANNA MALORGIO, 20 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE A SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “LA SEGRETARIA”:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022.

12. ANTONELLA MONTEDURO, 14 ANNI DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 15/16 ANNI CLASSE B SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “NO ALLA MAFIA”:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSA REGIONALE 2022.

13. GAIA DIMONOPOLI, 10 ANNI DI MANDURIA (TA), HA GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 10/12 ANNI CLASSE B SOLO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “RAYA”:

· MEDAGLIA D’ARGENTO E TITOLO DI VICECAMPIONESSA REGIONALE 2022.

14. LUCIA DIMILITO E LARA CALO’, HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE A (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) DUO FEMMINILE LATIN STYLE SINCRONIZZATO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

OVER 17 CLASSE A (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) DUO FEMMINILE LATIN STYLE COREOGRAFICO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

OVER 17 CLASSE AS (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) DUO FEMMINILE LATIN STYLE SHOW CON IL TEMA “MALEFICENT”:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022.

15. ILARIA TORNESE E ANNA MALORGIO, HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE B DUO FEMMINILE LATIN STYLE SINCRONIZZATO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

OVER 17 CLASSE B DUO FEMMINILE LATIN STYLE COREOGRAFICO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

16. FRANCESCA DE PASCALE 14 ANNI DI MANDURIA (TA) E AURORA BIANCO 16 ANNI DI MANDURIA (TA), HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 15/16 ANNI CLASSE C DUO FEMMINILE LATIN STYLE SINCRONIZZATO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

15/16 ANNI CLASSE C DUO FEMMINILE LATIN STYLE COREOGRAFICO TECNICA:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ SAMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ CHA CHA CHA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ RUMBA;

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SPECIALITA’ JIVE.

17. LARA CALO’, ILARIA TORNESE, LUCIA DIMILITO E ANNA MALORGIO, HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA OVER 17 CLASSE UNICA (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) PICCOLO GRUPPO LATIN STYLE SINCRONIZZATO:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONESSE REGIONALI 2022.

18. ANTONELLA MONTEDURO, AURORA BIANCO, FRANCESCA DE PASCALE, ALESSANDRO MALORGIO E FABRIZIO ATTANASIO, HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA UNDER 16 CLASSE UNICA (CATEGORIA PIU’ ALTA PER QUESTA DISCIPLINA) PICCOLO GRUPPO LATIN STYLE SINCRONIZZATO:

· MEDAGLIA D’ORO E TITOLO DI CAMPIONI REGIONALI 2022.

19. AURORA BIANCO E ALESSANDRO MALORGIO, HANNO GAREGGIATO NELLA CATEGORIA 16/18 ANNI CLASSE A COPPIA DANZE STANDARD:

· 5° CLASSIFICATI;