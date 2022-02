Novità nello sport con la squadra di pallanuoto che affronta il primo campionato

Sono pronti, gli atleti della società "Icos Manduria" che per la prima volta parteciperanno al Campionato Federale Regionale di pallanuoto questa domenica 27 febbraio. L’attuale allenatore Giuseppe Enna, è sicuro della preparazione della sua squadra manduriana che fino a questo momento aveva partecipato a sole gare amatoriali. È parte di questo gruppo il Direttore della piscina De Cuia Danilo, ex pallanuotista e promotore di questa disciplina in cui crede fermamente per i suoi aspetti sportivi agonistici e sociali.

La squadra di pallanuotisti manduriana, nasce nel 2019 ad opera dell'allenatore Alfonso Coccioli che ha poi ceduto il testimone al nuovo allenatore Enna che ha per l’appunto ritenuto il livello dei propri atleti all'altezza di poter disputare un campionato federale ad otto squadre, con le più blasonate compagini della provincia di Bari. Questo sport acquatico di gruppo, che si effettua all’interno di piscine e il cui obiettivo è di far entrare la palla nella porta avversaria segnando punti, ha origini molto antiche: nasce intorno al XIX secolo in Inghilterra e Scozia e diffuso poi nel resto del mondo sino all’inserimento nei primi del 1900 nel programma para olimpico. La pallanuoto è infatti considerata uno tra gli sport più intensi perché il giocatore deve muoversi in acqua in tempi rapidissimi per sferrare il tiro in porta.

Tanta preparazione per il team manduriano per la loro prima gara regionale che vede nella squadra i seguenti atleti: Valente Salvatore, Buccoliero Francesco Stefano, Pompigna Giovanni, Giannarelli Ugo, Massari Michele, Latorre Giacomo, Massafra Raho Leonardo, Ferrara Salvatore, Tinelli Leonardo, Fontana Luca, Lozito Marco, Durante Nicola, Spina Alessandro, Tarantini Lorenzo.

Marzia Baldari