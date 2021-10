Danza sportiva, le atlete manduriane premiate per meriti europei e mondiali

Ottima notizia per le atlete della scuola di ballo manduriana, Team Dance Erario Academy. Le già campionesse europee e mondiali il prossimo 10 ottobre saranno nella sala ricevimenti Ottagono di Andria (BAT) per le premiazioni degli atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva che hanno conquistato un podio ai campionati mondiali ed europei nel 2019. Questa manifestazione non è stata fatta nei tempi giusti in quanto il Covid-19 ha stoppato tutte le attività istituzionali da marzo 2020. Grandi soddisfazioni per i maestri della Team Dance Erario Academy e soddisfazione per i manduriani.

Le ragazze che verranno premiate sono:

Lucia Dimilito e Lara Caló campionesse del mondo anno 2019/20 di duo Synchro latin nel mondiale che si è tenuto in Bosnia ed Erzegovina;

Lucia Dimilito, Lara Caló e Ilaria Tornese vice campionesse del mondo anno 2019/20 di Synchro latin squadra nel mondiale che si è tenuto in Bosnia ed Erzegovina;

Lucia Dimilito, Lara Caló e Ilaria Tornese vice campionesse europee anno 2019/20 di Synchro latin squadra nel l’europeo che si è tenuto in Polonia.