Calcio Totale presenta “La forza magnetica dello sport” con le eccellenze manduriane

In data 20 luglio ore 21:00 presso il Convento delle Servite si terrà la conferenza sui temi sport e disabilità, un’iniziativa promossa dall’Associazione Calcio Totale in sinergia con il Comune di Manduria. La disabilità come percorso e non come condanna, come lo sport può riabilitare la vita di un uomo superando i propri limiti. Il convegno si svilupperà su più piani visivi, con ospiti in presenza e connessioni da remoto proiettate su maxi-schermo. L’idea di base è quella di creare interazione con il pubblico presente e con le associazioni del posto, raccontando le storie di due para-atleti manduriani come Paolo De Vizzi e Leonardo Melle, due eccellenze locali che Calcio Totale omaggerà con una clip video durante la serata.

Interverrà da remoto l’Onorevole Giusy Versace, atleta paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana. A 28 anni vittima di un grave incidente durante il quale ha perso entrambe le gambe. Da lì, è cominciato un altro percorso grazie alla forza magnetica dello sport. Ci racconterà la sua esperienza e la sua grande forza d’animo. Interverrà da remoto anche Nicholas De Plano, giovane allenatore di calcio nato per una malattia congenita senza i due arti superiori. Ci spiegherà come i piedi e la forza della mente sono riusciti a sostituire le braccia. Suona il pianoforte, disegna e fa tutte le attività che un normodotato svolge quotidianamente usando le mani. Calcio Totale ha raccontato la sua storia nella rubrica “Storie di Periferia” per il sito calciototale14.it.

Modererà per Calcio Totale il giornalista Mario Lorenzo Passiatore coadiuvato dall’avvocato Giulio Destratis, sempre attivamente coinvolto nelle dinamiche di natura sociale e spesso al fianco del team negli eventi socio-culturali. L’11 agosto, il team di Calcio Totale tornerà a Manduria per presentare il primo libro della community.